今天（12日）凌晨，據「@吉林發佈」消息，吉林省委決定，王吉任吉林市委副書記，提名為市長候選人，免去王路的吉林市委副書記、市長職務；黃憲昱任長春市九台區委書記；提名王濤為九台區區長候選人，免去李欣的九台區區長職務。

3月1日吉林省發生新冠肺炎本土疫情，截至3月11日13時，本次疫情全省累計報告新冠肺炎確診病例526例，其中吉林市396例、長春市78例；全省累計報告無症狀感染者590例，其中吉林市428例、長春市120例。

通過病毒全基因組測序分析，本次吉林省內疫情病毒株為Omicron變異株BA.2進化分支。結合基因組測序和前期報告感染者的流行病學調查情況分析，初步判斷此次疫情為2月下旬輸入吉林省並在本地傳播。

吉林市、長春市九台區疫情出現社區傳播，處於快速上升期，隨著當地接續開展區域核酸檢測，短時間內篩查發現的感染者數仍將快速增加。

3月11日，吉林省委書記景俊海連夜趕往吉林市，實地檢查指導疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的廣大醫護人員和幹部群眾。調研中，景俊海強調，打贏吉林市殲滅戰，對全省疫情防控決戰決勝至關重要。要嚴格執行「黨政同責、齊抓共管、五級書記抓落實」要求，壓緊壓實各方責任，嚴厲查處失職瀆職行為，確保各項工作落到實處、見到實效。

此次被新提名為吉林市市長候選人的王吉出生於1972年2月，在長春工作多年，2021年3月升任副市長，同年6月改任省統計局局長。

被免去吉林市市長的王路，1972年10月出生，南京人，早年在團中央、長春工作，2021年1月任代市長，後轉正。

值得一提的是，就在3月10日，吉林省委決定，總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記；免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務。

據央視新聞報導，此輪吉林本土疫情中，吉林農業科技技術學院確診病例人數較多，出現了學校聚集性疫情暴發。截至11日，吉林省共調動300餘台遊覽車，將該校6500餘名學生分別轉運至省內其他地區，隨後該校將進行全面消毒殺菌。