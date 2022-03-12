大陸央視新聞用戶端12日報導，中國代表當地時間11日在聯合國人權理事會第49屆會議與酷刑問題特別報告員對話時發言，對美國嚴重的員警暴力和酷刑問題表示關切。

中國大陸代表表示，美國員警暴力執法致人死亡事件層出不窮，2021年至少有1124人死於員警暴力。據報導，在喬治．佛洛依德因員警暴力執法死亡後的一年裡，美國執法人員在美國又殺害了數百名少數族裔。美國包括私營監獄在內的各類拘留場所酷刑、虐待、暴力事件頻發，關塔那摩監獄系統性虐待囚犯和酷刑更是臭名昭著。

中方呼籲酷刑問題特別報告員加大對美國上述侵犯人權行為的關注，敦促美切實解決有關問題。

大陸《環球時報》報導，聯合國人權理事會上，人權事務高級專員巴切萊特近日在會議上表示，根據調查結果顯示，美國死在員警手中的非洲裔可能比報告的數字要高出很多。

面對美國日漸嚴重的種族歧視和越發頻繁的暴力襲擊事件，中方代表多國呼籲，希望聯合國可以介入到這件事情中，保持更多的關注，採取最有效積極的行動，促進各國之間通過對話的方式來進行合作和談判，而不是讓一些國家總是動不動的拿人權作為政治方面的工具，毫無證據的情況下，對其他國家胡亂的進行指責和抹黑。