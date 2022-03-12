俄羅斯指控烏克蘭境內藏有生化武器，更指有30座生物實驗室在研究生物武器，恐散播疾病，聯合國昨（11）日打臉，指出沒有發現烏克蘭有生物武器的證據，對此俄駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）開嗆：「你們不知道不代表不存在。」

俄駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）11日在聯合國安理會指控烏克蘭境內至少有30座生物武器實驗室，遭到聯合國打臉。

英國天空新聞網（Sky News）報導，俄駐聯合國大使涅本齊亞昨日在聯合國安理會會議上指出，俄羅斯掌握資料，顯示烏克蘭境內至少有30座實驗室在研究生物武器，他稱這些實驗室進行「非常危險」的實驗，包括瘟疫、炭疽病、霍亂及其他致命病原體，這些實驗還獲得美國國防部支持。

他更指，這些實驗計畫著眼於透過H5N1禽流感等鳥類及蝙蝠散播疾病，而烏克蘭正試圖摧毀生物設備等證據。

他還提到，烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）已經有超過230個裝有鉤端螺旋體病（Leptospirosis）病原體的容器被銷毀，其中30個是兔熱病（Tularemia）、10個是布氏桿菌病（Brucellosis）、5個和瘟疫有關。

他稱，「過多」的生物病原體讓莫斯科相信這些實驗室在「軍事生物框架下」進行。

針對涅本齊亞稱烏克蘭境內藏有生物武器，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）昨日強硬回應，「我只說一次，烏克蘭沒有生物武器計畫」，「我們不會讓俄羅斯用這場會議來欺騙全世界」，她譏諷涅本齊亞的指控「荒謬、可笑」。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）痛批俄羅斯「一派胡言」，指出俄羅斯已經「墮落到新的深淵」。

另據英國廣播公司（BBC）報導，聯合國裁軍事務高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）也打臉，指出她沒有發現烏克蘭發展生物武器的證據。

對此涅本齊亞回嗆，軍事發展是機密，才不會向聯合國報告，「你們許多人都說沒注意到烏克蘭的軍事計畫，那不代表它們實際上不存在。」