美國財政部今天宣布對2名俄羅斯人和3個實體祭出制裁，因為他們支持北韓武器計畫。制裁措施凍結這些個人或企業在美國持有的任何財產，並禁止與他們進行商業往來。

法新社報導，美國國防部先前公布的情報評估指出，北韓近日2次飛彈試射是在測試新的洲際彈道飛彈（ICBM）系統。

美方宣布祭出制裁之際，各界正擔心北韓可能很快將先前的威脅付諸實行，首度恢復自2017年停滯至今的長程洲際彈道飛彈和核武全面測試。

負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）透過聲明表示，這些制裁措施鎖定「俄羅斯個人及實體的網絡，他們共謀協助（北韓）取得非法彈道飛彈系統所需的零件」。

聲明補充表示：「這類活動多半也違反聯合國對朝鮮民主主義人民共和國的禁令。」朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

路透社報導，制裁措施凍結這些個人或企業在美國持有的任何財產，並禁止與他們進行商業往來。

北韓從今年年初以來執行一連串飛彈試射，宣稱近期兩次試射是為了衛星研發。

美國一名高層官員昨天指出，北韓2月26日和3月4日的試射為「嚴重升級」，還說國際社會團結起來反對進一步研發這類武器相當重要。

尼爾森在財政部聲明中說道：「朝鮮民主主義人民共和國持續發射彈道飛彈，公然違反國際法，對全球安全構成嚴重威脅。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110312