臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭持續進行，媒體人朱凱翔指出，西方世界要求巴基斯坦譴責俄羅斯攻打烏克蘭，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）反嗆「我們是你們的奴隸嗎？」此話卻引發「老對頭」印度不滿，認為巴基斯坦在暗諷他們，故數億印度網友瘋狂發文標記「ISupportRussia」、「ISupportPutin」。此消息引熱議，不少網友則盛讚伊姆蘭汗有膽識與魄力，是真正的「男子漢」。

朱凱翔10日在臉書粉絲專業「不演了新聞台」發文表示，西方世界要求巴基斯坦譴責俄羅斯攻打烏克蘭，總理伊姆蘭汗怒回：「你們把我們看成甚麼了？是你們的奴隸嗎？你們說什麼我們就做什麼？」沒想到此話一出，意外引起老對頭印度的不滿。

朱凱翔透露，大批印度網友認為「你巴基斯坦難道是暗諷我大印度是西方奴隸？」於是數億印度鄉民瘋狂發文標記「ISupportRussia」、「ISupportPutin」，讓此二標記衝上推特熱門標記排行第一、二名，把「ISupportUkraine」擠到第三。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「巴國總理是個有魄力有膽識的男子漢，面對獨裁帝國主義不會卑顏曲膝」、「很欣賞這位伊姆蘭汗，真正男子漢」、「巴基斯坦不願當奴隸！可有很多國願當奴隸兼走狗還跪送狗糧呢！」「老美高高在上整天對他國頤指氣使，不聽話就制裁你，把自己當古代皇帝，這叫民主？舔美舔昏頭了嗎？」、「有人自己對號入座」。