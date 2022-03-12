祈錦鈅日前捲入謝和弦婚變風波，未料公開道歉後，卻又飆罵「Bitch」，讓人推測所指對象就是莉婭，莉婭透露有邀祈錦鈅同台盼和解，但遭到拒絕，這讓身為牽線人的AV導演圤智雨建議祈錦鈅「砍掉人設、做自己」，沒想到又被祈錦鈅指控聯合莉婭霸凌她，讓莉婭公開道歉害到工作人員了，對此，圤智雨則反酸：「遇到天才呀，沒辦法」。

祈錦鈅在instagram曬出與圤智雨的對話紀錄，指控遭到他與莉婭聯合霸凌，強調「這樣做真的會開心嗎」，對此，圤智雨先回應：「妳不是等我回嗎？小朋友，去我的版看一下，乖」，接著在臉書做出回擊，表示PO出對話沒有用，畢竟內容是幫廠商做活動要做到三贏，才來給予建議，自認死愛錢沒有錢，坦言若是普通弱一點的人會要求下架，否則會請律師提告，但對他而言，工作就是達成廠商最大利益，接著強調：「妳想開我副本，不管是不爽還是其他原因，想有新聞之類的等等等，那，我來了」。

圤智雨列出《個人資料保護法》相關規定，表示「使用個資時如果損害到當事人，可處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金」，接著喊話祈錦鈅：「我不會說什麼，反正哪天我不爽時，或是缺錢時再來對妳提告就好了，祈大公主，您千金之軀，不知道我這樣做法，您開心嗎？」

圤智雨指出祈錦鈅的行為無疑害了自己，畢竟這樣還有哪個廠商願意對話，強調「要對付我可以，但是妳腦袋要比我動得快喔」，坦言要對付瘋子就要用更奇耙的方法，對此，祈錦鈅回應「我公開這些只是為了我自己的清白。你自己做了什麼，我沒興趣知道」，