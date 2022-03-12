一名男網友分享，他與現任女友都沒嘗試過性行為，日前跟女友聊到性行為，女友竟回應，「因為是處女，所以第一次5萬，以後一次3000元。」讓他傻眼到上網分享，引起網友討論。

男網友在論壇《Dcard》發文，透露自己與女友都未曾嘗試過性行為，而他10日晚間在女友家時，在氣氛適合的情況下向女友提議，也詢問女友「覺得情侶交往多久可以做愛？」未料女友回覆讓他超傻眼。

原PO表示，女友認為兩人平時都是AA制，但他的薪水比較高，要發生性關係就該付點錢，甚至進一步表示自己是處女，第一次性行為要收5萬元，以後一次3000元；女友見他臉色一沉，還惱羞嗆「我有十幾萬的卡債要還，幫我一下會死喔？而且外國很多女生初夜賣幾千萬，只跟你要個5萬很過分？」讓他不禁開始考慮與女友分手。

男網友分享，女友認為發生性關係時，男方需要付錢。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，許多網友也看傻眼，一面倒不認同原PO女友的想法，紛紛留言表示，「把自己當雞在賣，你女友真厲害」、「這個不行欸，分手，結案」、「順著她的話叫她去外面賣比較值錢」、「你們真的熟嗎，發瘋，這什麼三觀」、「好瞎，物化自己」、「你遇到不正常的人了，快逃。」

原PO也在留言區補充說明，他與女友交往約3個月，女友事後有解釋是為還卡債才逼不得已，如果卡債還完則不會收錢，可以免費發生性關係，但他持懷疑態度，因為女友喜歡買名牌包，難保卡債不會繼續增加。