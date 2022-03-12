俄羅斯入侵烏克蘭進入第17天，烏克蘭人民傷亡持續傳出。位於烏克蘭的沿海城市馬立波（Mariupol）遭到俄軍重兵圍困與砲擊12天，烏克蘭官方表示，已經有將近1600平民身亡，馬立波目前的情況非常危急。

路透社報導，塔斯社(Tass)引述俄羅斯國防部的消息，俄軍已經重重圍困了馬立波；烏克蘭則指責俄羅斯軍隊故意不讓平民撤離，及不讓人道救援進入。俄羅斯國防部則表示通往該市的所有橋樑和道路都被烏克蘭軍隊摧毀或埋設地雷。

烏克蘭內政部顧問德尼森科對於馬立波市的人道救援成效表示懷疑，副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，俄軍甚至還阻止一些試圖逃離基輔地區的巴士。

莫斯科曾經宣布，將在當地時間11日宣布停火讓烏克蘭平民從五個城市逃離，其中就包含馬立波。

市議會表示，自2月24 日俄羅斯入侵烏克蘭以來，馬立波已有 1,582 名平民喪生。俄羅斯始終否認在對烏克蘭的「特別軍事行動」中以平民為目標，這項軍事行動的目的是要讓烏克蘭去武裝化，並且推翻所謂的新納粹分子領導人。

烏克蘭軍方曾在 Facebook上發文，該市的烏克蘭軍隊「持續成功擊敗所有進入我國的俄羅斯垃圾」，並在週五幾乎消滅了整個俄羅斯戰術小組。但此消息並未得到證實

馬立波是一座擁有超過 40 萬人口的城市，位居黑海旁邊，是烏克蘭重要的戰略樞紐。目前居民已經停電超過一週，數次協商局部停火和安全撤離的嘗試都破局。

烏克蘭當局說，目前被困在馬立波的人中有 86 名土耳其公民，其中包括 34 名兒童，他們正在一座清真寺內避難。