被記者質疑讚聲「俄羅斯種族滅絕」 趙少康暴怒嗆：你三立就故意汙衊！

俄烏戰事持續進行，據稱俄軍有多起針對烏克蘭醫院的空襲，烏國總統澤倫斯基批評這是在進行「種族滅絕」。資深媒體人趙少康對此評析認為並不符合種族滅族，沒想到遭到綠媒和側翼抹黑，讓趙少康火大反擊，怒轟綠媒側翼為了亂帶風向竟然連殘酷的戰爭都拿出來消費。

趙少康昨（11日）在臉書發文表示，這兩天有一段自己認為俄羅斯在烏克蘭不該殘暴的轟炸醫院婦孺但並不符種族滅絕定義的影片， 在民進黨側翼粉專和YouTube頻道流傳，甚至有綠媒記者當面質問他是不是替俄羅斯「讚聲」？這話問得他都很驚訝，因為完全被冤枉抹黑，當下就以「亂講一通」以及「汙衊」，嚴正回應記者的提問。

趙少康直言，國內媒體環境越來越惡劣，因為經營困難，只好寄希望於政府標案，綠色媒體跟側翼甚至形成一條龍生態，記者先針對藍營政治人物製作斷章取義的報導，隨後在網路論壇PTT擴散，或者由側翼先在PTT帶風向，再讓媒體記者抄寫，晚上政論節目接著鎖定謾罵，讓藍營長期吃悶虧。

針對這次事件，趙少康強調，俄羅斯轟炸醫院、蹂躪婦孺當然罪該萬死，自己絕對無法接受這樣的戰爭罪行，但這跟種族滅絕的定義不同，是兩回事，大家應該理性討論，塔綠班的刻意扭曲只是小看台灣人智慧，傷害善良社會風氣。

趙少康指出，自己面對綠營媒體昧於第四權專業，甘於替政治服務的做法，當然必須立刻厲聲駁斥。無論經營傳統媒體、新媒體都不能忘了監督、報導真相、提升社會的天職，刻意扭曲帶風向的作法應該被所有人譴責。

俄烏戰火剛爆發，趙少康稱，他不僅邀請世界展望會上節目，一同為在烽火中受難的烏克蘭兒童募款，更呼籲蔡政府收留烏克蘭難民，實質撐烏克蘭。「種族滅絕」一詞的定義在《防止及懲治危害種族罪公約》裡講得很清楚，是指局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體，希特勒把猶太人送進滅絕營是種族滅絕，但烏克蘭本身就有20％人口是俄羅斯人，定義成種族滅絕在邏輯上完全錯誤。

趙少康感嘆，把「種族滅絕」的定義釐清，理性討論俄烏現狀，怎麼就是在幫俄羅斯講話？綠營側翼為了亂帶風向竟然連殘酷的戰爭都拿出來消費，實在令人氣憤。自己能理解國內媒體各有立場，但長期刻意扭曲真相或斷章取義完全不可取。