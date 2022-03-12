女籃WNBA球星葛萊娜（Brittney Griner）是最新一位被俄羅斯抓起來的美國人，她2月在俄機場被搜出持有大麻油電子菸，外傳可能面臨5至10年徒刑。正值俄羅斯與美國外交局勢緊張，兩位美國議員宣稱他們已著手營救葛萊娜，一些外媒推測葛萊娜將淪為兩國外交籌碼。

葛萊娜是在2月俄羅斯入侵烏克蘭之前被抓，不過俄羅斯在開戰之後才公開這個消息，引發政治聯想。俄海關先提供葛萊娜在機場的監視器影像，近日俄國電視台又放出葛萊娜被抓進看守所的照片。

女同性戀、黑人、傑出運動員，葛萊娜身上有現代美國價值的特徵，攜帶毒品遭逮同時授人以柄，「來自美國的毒品罪犯」「漠視他國法律」正好被俄羅斯國內當成宣傳工具。此外，堂堂美國職業運動明星還要到俄羅斯打球賺錢，收入居然超過在美國的薪水，這也足以讓美國人顏面無光。

美國眾議員歐瑞德（Colin Allred）向ESPN表示，美國大使館與領事服務都無法聯繫上葛萊娜，這是比較不尋常的。「俄羅斯的刑罰制度非常不透明，她已經被關3個星期了，我們還不太清楚她在哪裡。」

眾議員傑克森李（Sheila Jackson-Lee）在記者會說：「葛萊娜是美國公民，我要求她應被釋放。俄羅斯不會善待外國的犯人，葛萊娜的健康與生命正遭受威脅。」特別是在政治敏感時刻，葛萊娜的處境比其他外國嫌犯更嚴峻。

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