技嘉科技（2376）2021年度交出營收獲利雙創高的營運表現，全年度合併營收年增逾44％、達1219.05億元，毛利率24.27％、營益率11.88％、淨利率10.94％，三率同步三升，全年稅後淨利133.38億元、年增205％以上，稅後每股盈餘（EPS）21.01元、全年賺逾兩個股本。

考量今年大環境情勢及因應整體長短料況，技嘉財務長陳純瑛表示，針對2021年度的配息率將不若近年的七成之高，以保留較多現金在手上作為彈性運用，但殖利率仍將維持在5％以上。

技嘉同時於11日董事會中並決議通過，擬將近年成長快速的伺服器業務業務所屬之網通事業群，以分割方式移轉至技嘉100％持有之子公司技鋼科技，預計分割讓與之資產減負債計算後約為8.34億元，技嘉將按營業價值以每股10元取得技鋼普通股83,360仟股。

該案將於6月14日技嘉股東會提案投票，分割基準日暫定則為2023年1月1日。

技嘉集團總經理李宜泰表示，技嘉網通事業近年營收比重約占整體營收之15～20％，去年並突破200億元，自結稅後淨利約10億元，平均毛利率約達16～20％。

他並指出，技鋼雖朝「輕資產」方式分割，但仍將著重於研發創新能量，預期網通事業群後續發展將更有彈性及效率，同時突顯核心競爭力及提升營運成長。未來將視需求評估是否另規畫上市櫃、進入資本市場。

展望今年技嘉整體營運，李宜泰表示，首季維穩叫去年成長態勢可期，但第二季後得密切關注受到俄烏戰事會對整體經濟及消費需求等相關的影響延續多久，下半年能見度也較為模糊。不過技嘉仍訂下積極成長目標，力拚全年營收續有10％以上年成長力道再創高。