蘋果的iPhone SE與iPhone 13新色系列將在3月18日開賣，電信業者除啟動預約活動搶客外，資費也陸續公布，就個家資費來看，搭配999元或是1399元(以上)資費， iPhone SE就可以享有0元購機方案，另外，業者真分別祭出多項優惠，吸引用戶申辦。

中華電(2412)全新iPhone SE資費，申辦精采5G月繳1399元，就可享iPhone SE(128GB)0元購機(30個月租期)，此外，中華電VIP客戶續約，可再享購機折價優惠最高5000元。中華電也針對25歲以下年輕族群，購買全新iPhone SE或iPhone 13搭配精采5G任一資費方案，立即加碼送最喜歡的KKBOX前3個月免月租好禮；若搭配精采5G月繳999元以上，再享iPhone SE或iPhone 13購機折價1000元。

台灣大(3045)用戶申辦999元專案、綁約36個月，iPhone SE(64G)專案價只要0元起。預購用戶申辦1399元5G吃到飽專案、綁約30個月，iPhone SE(128G)就能0元帶回家，再加贈2000元momo幣，同時，台灣大5G用戶更享有獨門「mo幣加」，每月只要在momo購物網消費滿額，合約期間最多還能額外享有28,800元momo幣回饋，總計最多共能獲得30,800元momo幣，momo幣除了能用於momo購物消費，還能折抵電信帳單。本次蘋果同步亮相的iPhone 13系列新色機款，台灣大也將於3月18日開賣，3月底前申辦1,399元以上資費搭購iPhone 13系列，加碼贈送2,000元momo幣；另外，用戶若擁有台灣大Open Possible聯名卡，每月5G電信費最高還能回饋5.5%，且卡友於myfone門市綁約購機，刷卡即可享3%現金回饋。

遠傳(4904)搭配「遠傳心5G方案」月付999元，iPhone SE(64GB)直接0元帶回家；另外「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 13綠色(128GB)也直接0元帶回家；iPhone 13 Pro松嶺青(128GB)只要6300元。預約登記並申辦成功，即贈配件購物金1000元。

亞太電(3682)「5G極速升等」購機方案，，搭配指定5G資費，只需月付999元，全新iPhone SE 0元就能帶回家，更同步祭出眾多好康優惠，4月底前出示或持振興券申辦專案價現折1000元，最高折抵至0元，另外，獨家加碼好禮二選一，申辦指定5G資費就送MagSafe充電器或是AirTag。

全新iPhone SE搭載A15仿生晶片，不論從影像剪輯到執行高耗能的作業如遊戲和擴增實境(AR)，體驗更流暢。全新iPhone SE支援5G享受更快的下載、上傳和低延遲的行動網路體驗，擁有更長的電池續航力。