薩拉赫、若塔、馬內目前排名射手榜前3位（圖片來源︰達志影像）

利物浦進入2022年後聯賽8戰7勝1和，令紅軍跟榜首曼城的距離拉近至6分並少賽1場。利物浦要繼續追趕曼城，本場遇上英超近況最差的布萊頓，首選不讓分/利物浦勝。進取一點，甚至可選讓分/利物浦勝。

【足球-英超】[利物浦@布萊頓03/12(六)20:30] [編號 502]

利物浦上一場擊敗西漢姆聯後，跟曼城的距離繼續保持在6分，並少賽1場。主帥 克洛普

Jürgen Klopp 更表明，只要在餘下聯賽全勝(包括4月作客曼城)，利物浦就有很大機會成為聯賽冠軍。

紅軍上下也是信心十足，畢竟球隊2022年聯賽不敗兼6連勝，而隊中3名前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah(19球)、若塔 Diogo Jota(12球)和 馬內Sadio Mané(12球)，更佔據了本賽季英超神射手的前3名。新加盟的哥倫比亞翼鋒 路易斯·迪亞斯 Luis Díaz 更迅即成為先發，實令利物浦如虎添翼。

相反布萊頓聯賽4連敗，狀態其差。特別是在這4連敗的期間，球隊只進1球，再一次顯露出該隊攻力不足的老問題。布萊頓4連敗後，以27戰有33分，跌至聯賽第13位。只是以該隊的實力和近況，本場要重回正軌擊敗利物浦實是困難，所以首選不讓分/利物浦勝。

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哈里·凱恩 和 孫興慜 最近兩場英超比賽狀態十足（圖片來源︰達志影像）

曼聯在上周日的德比戰1:4慘敗給曼城，加上兵工廠勝出，紅魔下跌至第5位。本場遇上另一支為下季歐洲冠軍聯賽資格奮戰的Big 6球隊托特納姆熱刺，曼聯縱有主場之利也難言必勝，寧選讓分托特納姆熱刺 (+1)勝。

【足球-英超】[托特納姆熱刺 @ 曼聯][03/13 (日)01:30] [編號 510]

曼聯敗陣後28戰有47分，落後第4位兵工廠1分並多比賽3場，爭取下季歐洲冠軍聯賽席位已落下風。

只是球隊壞消息仍是頻傳，在對曼城時稱傷缺陣的球星 C羅 Cristiano Ronaldo 因不滿被貶任板凳球員拒絕再上陣，而另一前鋒 拉什福德 Marcus Rashford 也因不滿自己上陣時間不足，揚言要離隊。在外憂內患夾攻下，臨時總教練 拉爾夫·朗尼克 Ralf Rangnick 予人巧婦難為無米之炊，本場要取勝絕不容易。

相反對手熱刺目前聯賽26戰45分排第6，只落後曼聯2分但少比賽2場，其實仍大有機會爭取下季歐洲冠軍聯賽入場券。

熱刺最大問題是不夠穩定，有能力擊敗曼城，卻又敗在班來腳下。但主帥 安東尼奧·孔蒂Antonio Conte 似乎已找到最佳踢法和最好的先發陣容，球隊近4場聯賽3勝1敗，最近2場更大勝里茲聯4:0和大勝艾佛頓5:0，氣勢凌人。無錯曼聯實力是比之前對手強，但熱刺其實是支突擊型球隊，對手主攻，該隊一對前鋒 哈里·凱恩 Harry Kane和孫興慜 其實有更多發揮機會，故此本場首選讓分/熱刺 (+1)勝。

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