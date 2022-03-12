俄羅斯入侵烏克蘭已經第17天，在戰爭開始前，多國就預測俄羅斯在空中有壓倒性優勢，但沒想到戰爭開打以來，俄羅斯還沒完全奪下制空權，甚至烏克蘭傳出有一名超狂飛行員，獨立擊落10多架俄羅斯戰機，被暱稱為「基輔之鬼」(Ghost of Kyiv)。
烏克蘭國防部昨(11)日在官方臉書上發布一張照片，強調是「基輔之鬼」的真身，雖然照片無法看出「基輔之鬼」的真面目，只能看到一名戴著面罩頭盔的飛行員，但烏國防部透過這張照片強調「基輔之鬼」真的存在，還發文嗆：「哈囉，俄羅斯惡棍們，我將飛入你的靈魂！」(Hello, russian villain, I’m flying for your soul!)
事實上，在戰爭開始以來，網路上就一直流傳烏軍米格-29與俄軍su-27交戰畫面，在「基輔之鬼」的事蹟傳出之後，網路上也一直探討其真實性，甚至一度被認為是假新聞；但如今由烏克蘭官方證實其真身，也讓烏克蘭方面的士氣大增。
目前烏克蘭官方僅發布「基輔之鬼」照片，影片為網路流傳，尚無法確認真實性。
但即使如此，外界普遍還是認為烏克蘭的空軍實力仍然與俄軍相差甚遠，因為俄羅斯擁有至少1200架戰機，烏克蘭僅124架。
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