在正常情況下，人吃下食物到了腸道就開始消化，部分物質被吸收為養分，部分則成為代謝廢物。在消化到排泄過程中會產生氣體，向上走會引發打嗝，往下走透過肛門排出，就是放屁。原則上若是體內正常運作，這樣的氣體不會有太大的異味，但若是腸胃道或身體組織有異狀，就會產生怪味，也成了身體呼救的警訊。醫師指出，當腸道發生病變，尤其像腸胃潰瘍、慢性發炎、腸道出血、惡性腫瘤等，排出的屁味會更刺鼻，5種味道要特別注意。

●一天放屁約14-26次 超過是「多屁」 注意腸道疾病

扶原中醫診所中醫師郭大維指出，中醫將放屁、排氣稱為「矢氣」或「屎氣」，是人體的正常生理反應。一般來說，正常人一天大約會有14-26次放屁，只要在這數值內、也沒有特殊味道，都是身體運作良好的證明。不過若是經常性放屁、次數頻繁又連續，並且帶有氣味，可以先檢視進食習慣。

像是吃進太多容易產氣的食物，例如豆類、肉類、蛋、牛奶等，或是吃太快，都會使排氣增加。如果吃進氣味濃厚的食材，像是大蒜、韭菜、蔥及高麗菜、白蘿蔔等十字花科食物，其中所含的硫化物會讓屁味帶著硫磺或臭雞蛋的味道；吃了過多紅肉或加工乳製品如起司、乳酪等，容易排出糞便臭味，過一陣子當食物消化後，氣味理當減輕。

但要是長期排便氣味過重，尤其有這些異味時，要特別警覺身體狀態：

放屁味道傳達身體狀態。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●放屁有臭魚腥味、腐肉味 建議盡速就醫

臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科蕭奕宗醫師指出，阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，容易出現連環屁，還有特徵是聞起來有肉類腐臭的異味。此外，若是屁味聞起來像臭魚，要注意消化道可能有出血、潰瘍 。醫師提醒，若短暫出現這些異味，無須過度擔心，但若長期且伴隨糞便顏色較深、糞便變細、腹瀉與便祕交錯、常感覺脹氣等，都可能是腸胃道癌變警訊，務必就醫診治。

●少屁也不是好事

身體正常運作下，排氣才是健康反應，反之就會造成脹氣，長期下來，反會引發阻塞性腸炎。此外，腹腔或骨盆腔開過刀的病人若是排氣過少，也要注意是否有腸沾黏。下列這些身體警訊，也可作為判斷腸胃狀態的參考：

必須重視的十大腸胃警訊。(資料來源／《讓腸胃動起來》時報出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

郭大維醫師也強調，養生重點就是要讓腸道「動起來」，三餐定時定量、充足飲水、戒菸酒、適度紓壓、減少久坐、維持良好運動習慣，都是護腸要件。他推薦早晚飯後半小時，到戶外快走30-60分鐘，走到有微出汗感覺最好，對促進消化順暢、維持腸道運作，事半功倍。