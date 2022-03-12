俄羅斯入侵烏克蘭，促使歐洲數國急忙加強自身防禦能力。繼德國和瑞典宣布增加軍事支出、英國呼籲提高國防預算後，波蘭國會眾議院今天也通過法案，將增加國防預算及兵力。

烏克蘭媒體「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）今天報導，波蘭國會眾議院通過法案，除提高年度國防預算、增加兵力外，也將組建國土防禦部隊。

報導提到，波蘭年度國防預算目前占國內生產毛額（GDP）2%，法案通過後將提高到3%；兵力也將從11萬人增至25萬人。此外，將組建一支5萬人的國土防禦部隊。

這項法案正由參議院審議，並待總統杜達（Andrzej Duda）簽署後生效。

路透社等外媒早先已披露，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，波蘭也開始關注自身防禦能力，華沙當局本月3日就預告要提高軍事支出，增幅會比原本規劃更大。

俄烏之戰讓其他歐洲國家引以為戒。瑞典已宣布大幅增加軍事支出，要盡快將相關預算提高到GDP的2%。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上月底表示，德國將顯著提高國防支出至GDP的2%以上。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前也說，所有國家都必須進一步出資提升防禦力，國防預算占GDP的2%只是低標，而在冷戰期間，各國國防支出的占比是5%以上。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110312