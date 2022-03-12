303大停電是蔡總統就任6年來第4度大停電。立委蔣萬安昨(11日)在立院質詢行政院長蘇貞昌，「你願不願意承諾未來不會發生大停電？」蘇拒絕承諾，更嗆「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」，引爆戰火。對此，港媒分析，蘇盯上蔣有選舉策略痕跡，意在凝聚綠營支持度，挑蔣家議題企圖讓蔣萬安流失中間與年輕選票，進而有利於民進黨台北市長選情。

根據《中評社》分析指出，年底台北市長選舉，民進黨、國民黨、民眾黨三足鼎立幾乎確定，民進黨目前還未確定由誰參選，但國民黨由蔣萬安出線，以及黃珊珊獲得民眾黨支持也是幾乎確定的方向。而蔣萬安被綠營視為台北市長選戰主要對手，現在對蔣猛追猛攻，這是民進黨一貫的選舉招式。

該報導指出，蘇貞昌又把蔣萬安跟蔣經國、蔣介石等連結在一起，這讓蔣萬安要開擴中間與青年選票居於劣勢，雖然蘇貞昌的說法引起爭議，但他反正不是講給深藍聽，嗆蔣萬安這個策略對削弱蔣的支持度是有效果，且還有效轉移「缺電下台」的質疑焦點，這些鋪陳可能是有策略脈絡，蘇說蔣是為了選舉在演，蘇何嘗不是？也為了轉移大停電的民怨焦點。