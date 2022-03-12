大家身邊是否有人明明在跟朋友相處時都大大剌剌，但是在喜歡的人面前卻變成另一副模樣，輕聲細語的樣子不禁讓人疑惑，眼前的人到底是不是平常的那位朋友，以下就盤點了一談戀愛立馬變一個人的3星座，大家快來看看身邊是否有朋友上榜，或是其實自己就是在愛情中反差最大的人吧！

「巨蟹座」

天蠍座外表乖乖內心叛逆。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座給人的印象溫柔婉約、宜室宜家，他們是12星座中被公認最顧家也最愛家的星座，不過他們在如此溫和的形象下，可是藏著壞壞的個性，他們在外人面前乖巧善良，想給予大家好的印象，因此壓抑了內心真實的自己，不過當他們一進入到戀愛關係，便會一點一點露出他們的本性，外表乖乖但內心有點小叛逆的他們，可是讓另一半愛得不得了。

「獅子座」

獅子座戀愛時主動又熱情。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座總是給人一副高高在上的模樣，在大家面前他們可是又酷又跩的存在，不過他們對於感情可是很細心的，不同於大家印象中如王般的姿態，戀愛中的他們是另一半的溫暖小太陽，且獅子座的大家在戀愛中就像長不大的小孩，他們直率可愛，發自內心的對所愛之人好，且又主動熱情，人前人後的反差萌真的是特別可愛呢！

「天蠍座」

天蠍座讓人難以捉摸。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座有種捉摸不定的神秘氣質，他們的一舉一動很難被大家所看透，且面對感情他們會有所防範，很容易表現出與真實的自己不一樣的個性，為的就是能保護自己在感情中不被傷害，因此，若是真正的與天蠍座談一場戀愛，可能就像在拆驚喜包一樣，永遠猜不透天蠍座在戀愛中的模樣。

以上戀愛前後反差大的星座是不是很可愛呢！面對自己喜歡的人大家總是會想撒嬌一下，也會展現出自己真實的一面，因此這樣戀愛前後的反差萌，也是特別可愛跟有趣的呢！