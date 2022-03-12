2016到2019年國民營養健康狀況變遷調查顯示，18歲以上國人的高血壓盛行率達25.82％，推估全台有508萬人罹患高血壓。許多患者因為「白袍症候群」每到醫院血壓就飆高，未來將以居家血壓取代門診血壓，台灣將是全球第一個採取此作法的國家，另外，傳統高血壓定義以「收縮壓140／舒張壓90」為基準，未來將採更嚴格的「130／80」標準；國內新版高血壓治療指引預計今年5月出爐。

台灣高血壓學會教育委員會主委鄭浩民指出，民眾對於高血壓的風險多半只記得心肌梗塞、中風，事實上身體有3個的重要器官，分別是腦、心、腎，為了應付這些器官的功能正常運作，血液會持續高灌流，但高灌流相對帶來高損害，因此當血壓飆高，這3個器官最容易受到衝擊。

傳統定義高血壓以「收縮壓大於140mmHg、舒張壓大於90mmHg」為標準，但近期一項兩岸合作研究發現，針對中老年華人，如果能將血壓控制在130／80mmHg以下，可降低逾2成心血管風險。過去國外也有研究指出，如積極控制收縮壓低於120mmHg，比起傳統的140mmHg標準，更能降低心血管疾病及死亡風險。

有鑑於此，台灣高血壓學會正著手研擬新版「高血壓治療指引」，其中將有2項重要改變，其一是將血壓標準改為130／80mmHg，且適用於所有病人；另一項則是以「居家血壓」數值取代到醫院測量，鄭浩民指出，目前全世界指引大多以門診血壓做標準，台灣領先全球改採用居家血壓，這是很大的改變。

鄭浩民說明，很多病人到醫院門診都很倉促，導致血壓數值不準確，尤其有些病人一到醫院血壓就飆高，也就是所謂的「白袍症候群」；有鑑於此，學會認為應該從醫師端著手，藉由新版治指引改變現行做法，能夠更精準了解病人血壓變化。測量居家血壓須遵守「722原則」，每周量測7天、早上2次、晚上2次，並以一周平均數值為基準。

根據推估，全台有508萬名高血壓患者。鄭浩民提醒，隨著飲食西化、飲食高鹽、體重上升、運動習慣不佳，種種因素都是連動的，不僅長者會有高血壓，近年來高血壓已有年輕化的趨勢。熬夜也是讓血壓居高不下的關鍵，當交感神經緊繃，血壓就會升高，有些壓力大的人血壓會高，如果去度假血壓就正常；而睡眠是放鬆交感神經的最佳方式，也是很重要的降壓方式。

有些人年長者認為「血壓高一點是正常的」，或是擔心經常吃血壓藥會傷腎。鄭浩民說這是錯誤的想法，有眾多研究顯示，老年人降壓獲得的好處和年輕人一樣好，因此還是要控制在130／80，不能因為年紀大就放任血壓上升，也不需擔心吃藥會傷腎，反而是血壓控制不佳時，腎衰竭機會恐大幅提升。