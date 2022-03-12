32歲女星陳瀅有香港宅男女神封號，她曾和她曾和賭王家4房長子何猷亨交往，但最後分手，成為賭王的無緣媳婦。近年因為疫情大家難以出國遊玩，陳瀅便挖出一組2019年去巴黎度假的舊照，其中一張照片可見她細肩帶背心上身，側邊開大洞，沒穿內衣的陳瀅溢出雪白酥胸，讓粉絲直呼好辣。

陳瀅外型甜美又敢穿敢秀，在IG引來快70萬粉絲，但原來她私下有近視，日前曬出多張自己從以前到現在戴眼鏡的照片，透露2022年終於下定決心去做了視力矯正手術，她用英文寫下：「2022年第一個新年目標完成，我終於做了矯視，不用再戴眼鏡和隱形眼鏡了。手術很迅速，十分鐘內就離開手術室。再見以及感謝多年來一直保護我的眼鏡們，鼻子以後不會再出現凹痕。」前緋聞男友方力申則回應她6個愛心眼符號，大讚陳瀅怎麼樣都好看。

陳瀅2019年曾曬到巴黎旅行舊照（右圖），近日她又分享近照（左圖）辣翻粉絲。（圖／翻攝自missjni IG）

陳瀅2015年與何猷亨大方認戀，但或許是因跟豪門交往壓力太大，一年後就和平分手，去年她和環球娛樂老闆張國林兒子張子丰傳緋聞，但對方否認，不久又傳出陳瀅陷入多角戀，拍攝古裝喜劇《痞子殿下》與周嘉洛過從甚密，而周嘉洛同時又與林凱恩傳緋聞，後來又傳周嘉洛期其實是與《愛．回家之開心速遞》的蘇韻姿交往，對此，周嘉洛否認多劈。

一舉一動都成為粉絲關注焦點的陳瀅，最近挖出3年前在法國旅遊的舊照，用多個表情符號暗示想念以前到處飛自由自在的日子，而當年她就曾曬出這套中空裝，只是這次曬出的照片用不同角度拍攝，更顯得波濤洶湧，引來網友回說：「第三張不得了」、「We love the 3rd pic.」、「好靚，喜歡」、「怎麼可以這麼美」。