昨天（3月11日）上午，大陸全國政協副主席、大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在北京以視頻會議方式主持召開支援香港抗疫工作第八次協調會。夏寶龍在聽取專班各工作組匯報後表示，大陸全國兩會期間，習近平總書記和其他中央領導同志紛紛表達對香港疫情的關心，這對進一步做好支援香港抗疫工作是巨大的鼓勵和鞭策，專班全體人員要堅決貫徹落實中央決策部署，扎實推進各項工作，在已經取得的成效基礎上，繼續加大力度，全力實現盡快穩控疫情的目標。

夏寶龍指出，無論回歸前還是回歸後，中央所做的一切都是為香港好。香港在第五波疫情初期暴發後，中央果斷決策，於2月16日成立內地支援香港抗疫專班，中央有關部委近百人在深圳集中辦公，廣東省和深圳市有160多人直接參与專班工作。正是由於有各有關方面以超常的速度、效率，夜以繼日地勤奮工作，才為香港抗疫提供了強有力支持和援助，也進一步增強了香港社會戰勝疫情的信心。

夏寶龍強調，目前香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜。要加強對疫情形勢的全面、科學、精準研判，既不能急躁，也不能鬆懈，始終保持冷靜頭腦，堅持底線思維，做好長期作戰的思想和工作準備。要深入了解和把握香港實際情況，注意工作方式方法，像「扎針灸」一樣更加精準、到位。要持續支持特區政府擔起主體責任，切實發揮組織領導作用，特別是在強化部門間統籌協調、全力提升救治能力、改善中央援港物資派發和統籌用好中央援建隔離設施等方面不斷改進工作。

夏寶龍表示，要進一步動員社會力量參與抗疫，大力宣傳抗疫中湧現的好人好事，不斷匯聚同心抗疫的強大正能量。要始終繃緊鬥爭這根弦，對各種干擾破壞活動堅決依法處置，對各種抹黑詆譭言行予以深入揭批，決不允許其干擾香港抗疫工作大局，決不允許其破壞社會穩定大局。要持之不懈抓落實，對既定的決策部署、工作方案建立清單一項一項加以完成，對遇到的困難想方設法加以克服，奮力奪取香港抗疫鬥爭新勝利。