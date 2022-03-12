從命理角度來看，每個生肖都有屬於自己的命運，這輩子最適合做什麼工作，彷彿都早早注定。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖最適合的行業，做擅長的事情賺錢更順利。

▍生肖鼠

屬鼠人雖然看起來普通平凡，但他們卻是最容易逆風翻盤的人，順境逆境都能適應，他們聰明情商高，抗壓能力很強，擅長發現良機。他們適合創業，先苦後甜，飛黃騰達，天生財氣足，能順利賺錢。

▍生肖牛

屬牛人辦事能力強，適合幫人謀略，他們隱忍踏實，勤勞勇敢，不論是幫別人辦事，還是為自己辦事，都會認真考慮利弊，在公司裡往往能脫穎而出，成為高階主管。

▍生肖虎

屬虎人講義氣，和他們做朋友，就會得到真誠的關懷和幫助。他們在團隊中頗有領導才能，能把團隊帶領的很好，即使擔任小主管、負責小案子，也做得有模有樣，所以他們特別適合擔任管理階層。

▍生肖兔

屬兔人有禮貌、有涵養，擅長學習和研究，若能投身學術或教育行業會有一番作為，他們善良、淳樸、有遠見，能數十年如一日地堅持做同一件事。

▍生肖龍

屬龍人比較高傲，不把任何事情放在眼裡，這也使他們有超過常人的奮鬥精神，不斷努力，不斷創造佳績，在奮鬥中體會快樂。他們有毅力，把握好機遇能成大事。

▍生肖蛇

屬蛇人喜怒不形於色，讓人琢磨不透，有些人覺得他們陰險、多計謀，其實他們面冷心熱，只是不擅長表達。超高的智商讓他們躲避危險，也讓他們更適合高強度的工作，屬蛇人早晚能飛黃騰達。

▍生肖馬

屬馬人待人熱情洋溢，是社交達人，即使對不太熟悉的人也能聊上幾句。他們適合到外地闖蕩，人脈廣，機會多，能找到合適的工作，但要注意改正自己的虛榮心，以免被他人利用。

▍生肖羊

屬羊人觀察力強，非常機伶，做事會衡量利弊，處事不會盲目行事，而是量力而行。他們很會表現自己的優點，遇到適合自己的機會就會一舉成名。適合與人合作，在職場游刃有餘，職位可快速提升，名利雙收。

▍生肖猴

屬猴人愛耍小聰明，在某些方面有點虛偽，油腔滑調，要真誠待人，才能有好運氣。他們很獨立，又有創新精神，所以在新興產業會更容易成功。他們具有很高的智慧，能看出來什麼值得投入精力。

▍生肖雞

屬雞人很勤快，賺到錢就會存起來，愛財如命，很懂金錢的重要性。擅長理財，經過精心計畫，很快就扭轉乾坤，改變家庭狀況。因此屬雞人無論做什麼職業都別忘了儲蓄，利用投資增加財富，有機會成為有錢人。

▍生肖狗

屬狗人有濃厚的人情味，是重仁義的好人，他們熱心助人，愛做公益，讓人感到很真實，所以人緣不錯。在社會上單打獨鬥對於他們來說很艱難，找個合適的團隊會是不錯的選擇，但要慎防受騙。

▍生肖豬

屬豬人有福氣，勤勞樸實，勇於承擔責任，做什麼事情都讓人放心。最適合的就是做好眼前的工作，踏踏實實過日子，皇天不負苦心人，付出了就會有收穫。只要不好高騖遠，自會有福份降臨，會家庭和美，越來越有錢。

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