淡江大學中國大陸研究所教授張五岳今於「解析中共全國兩會座談會」表示， 今年北京全力為二十大做準備，兩會結束後會對人事等做部署。而今年兩會並沒有任何人大立法涉及台灣議題，會前部分政協和若干學者提出《統一法》是屬於「狀況外」，與北京想法有落差。中共《憲法》總綱已明文規定完成祖國統一職責，另也有《反分裂法》。

張五岳指出，大陸總理李克強面臨中共二十大準備工作及內外多重因素，報告中罕見提到不確定性，並用了81個「穩字」強調穩字當頭，全力迎接二十大。

張五岳說，今年是李克強總理任內最後一次提出政府工作報告，過去十年雖貴為黨內排名第二，北京大學經濟學博士也是歷任總理學歷最好，但權力卻是近三任總理最受限制。中共重大經濟決策由中央財經委等主導，當中習近平任主席、辦公室主任為劉鶴。近三任總理李鵬、朱鎔基、溫家寶以來，說李克強是最弱勢總理不為過。

他稱，觀察今年兩會應是兩岸議題最淡的一年，習近平未發表任何關於台灣講話，負責一線對台工作的國台辦主任劉結一也無發表任何講話。