今天（3月12日）上午9點，據中共中央紀委、大陸國家監委網站消息，中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開信息顯示，劉彥平出生於1955年8月，1974年4月參加工作。他曾任公安部警衛局局長，公安部部長助理、黨委委員，副部長、黨委委員等職，後任國安部紀委書記、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長。

《新京報》報導，劉彥平此番落馬，成虎年落馬第五虎。據中央紀委、大陸國家監委網站通報的消息：

3月1日晚八點，中央紀委國家監委官網消息，遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉被查，他是虎年第四虎。

2月25日晚八點，中央紀委國家監委官網消息，福建省廈門市人大常委會原主任陳家東被查，他是虎年第三虎。

2月24日晚八點，中央紀委國家監委官網消息，湖北省副省長曹廣晶被查，他是虎年第二虎。

2月18日晚八點，中央紀委國家監委官網消息，中國聯通原總經理李國華涉嫌嚴重違紀違法被查，他是虎年首虎。