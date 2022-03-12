家電通路商集雅社(2937)多元策略推動營運，除持續針對大型百貨及購物中心展店、搭配電商及街邊店提升營運動能，亦自3月起與通達智能運籌攜手合作，由該公司提供物流與倉儲服務，串聯營運價值資訊，整合提供到宅、雲倉、配送、技術及維修等五大服務，集雅社表示，今年營運將優於去年。

今年農曆年假期較長，且過年期間物流公司暫停服務，加上為提升服務品質轉倉所造成的出貨調節，集雅社2月營收2.23億元，年減0.55%；累計1到2月營收6.29億元，年成長19.63%。

看好國內市場消費力，集雅社近期陸續進軍台中三井Outlet、台南三井Outlet，並以兩種不同型態的專櫃為南部消費者服務；一個與一般百貨公司一樣，販售世界大廠家電產品，另一個則是Panasnoic品牌櫃，主要銷售Panasnoic品牌精選家電；集雅社位於高雄遠東SOGO的專櫃也全新亮相，隨著新門市加入，為營運增添動能。

截至2月底，集雅社全台共有64家門市，集雅社總經理蘇在基表示，這兩年由於台灣疫情相對穩定，且消費力道旺盛，吸引許多百貨業者及購物中心大舉展店，對集雅社而言，主要販售的是以中高價位的產品為主，因此只要有百貨或購物中心展店，都是集雅社選點的重要目標，今年希望朝70家門店邁進。

為提供消費者更好的服務品質，集雅社從3月起正式與通達智能運籌攜手合作，由該公司提供物流與倉儲服務。

蘇在基表示，通達為聯強國際集團全資子公司，串聯營運價值資訊，整合提供到宅、雲倉、配送、技術及維修等五大服務，公司深耕台灣、香港、大陸、澳紐，並積極拓展亞太區供應鏈服務業務版圖，可謂是科技產業最專業的營運管理服務平台商，由於通達具備完整的倉儲物流網絡，發展功能完善的服務平台，可提供集雅社非核心功能的全方位解決方案，且其資訊串聯服務流程，讓集雅社輕鬆管理在外運送之貨物。

集雅社指出，從客人入店挑選商品到智慧化的後台管理、貨物到府服務、維修一直都是公司最重視的，以站在消費者立場思考為出發點是集雅社最關注的議題，因此，在轉倉的過程中雖然會有短暫時間對營運造成影響，但由於消費者皆已付訂或全額支付相關費用，故營收將遞延至出貨月份，不僅對於整體營運沒有影響，反而對於未來營運效能提升有相當大的幫助。

展望今年，隨著疫苗施打率提升，百貨業者對消費動能抱持樂觀態度，預估全年業績有機會增加5%到10%，對全台百貨通路市佔第一的集雅社而言也是好兆頭，蘇在基表示，公司將持續針對大型百貨及購物中心設點，並搭配電商、街邊店等多元的銷售方式提升營運動能。