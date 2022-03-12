台中一中因高一學生在音樂課一份報告，遭音樂老師嚴厲斥責，有人將影片「台中一中音樂科呂老師情緒失控影片」上傳YouTube，網友一片撻伐，畫面中老師叫學生「下去」，一中學生說製作報告很用心，但因不在高一授課範圍，卻遭老師要求刪除，認為不公平。對此，中一中則回應說，老師給的課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，校方將召開會議詳細瞭解並處理。

課堂上，老師指出，「剛剛這組講南管北管，我只是跟他說這是高二的課程，竟然不高興，目前的學生是這樣的態度！」學生回，「花那麼多時間製作，你還說這是高二的課程要我們刪除，那有需要做報告，做個屁，上課就好了喔」。

學生說，「放個影片，只是報告、介紹而已」、「然後還牽亡魂，上課內容這樣不行」、「台灣牽亡魂是一種無形的文化資產」，老師大聲「這是對老師的態度嗎？」並要求一旁的錄影學生將影片刪除但遭拒。

教務主任彭佳偉說，將了解當事人學生的感受，跟老師進一步溝通，建立彼此同理、互信，讓整件事情圓滿落幕。（台中一中提供／張妍溱台中傳真）

影片曝光後單日已近10萬人次觀看，網友留言幾乎支持學生想法；有家長認為，目前教育局推動國三到高三的學生，進行多元跨域學習的課程，滿足學生學習欲望，學生的音樂報告裝載自己的想法及興趣，教育單位應該正向鼓勵。

台中一中表示，11日上午知道該班上音樂課情況，教務處派員回應學生意見，音樂課結束後班導師立即回到班上安撫學生了解其身心狀態；關於老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，後續校方將召開會議，詳細瞭解並處理。