舉凡搬家公司、道路救援等行業，若出車後被取消，消費者則須支付空趟費，而一名台中的拖吊救援的吳男分享，日前臨時接到清境的拖吊要求，但在快抵達之際，對方臨時反悔說不用了，拒付2000元空趟費，引起輿論譁然。

台中一間拖吊救援業者在臉書社團《爆料公社》發文指控，某日上午9時許接到一個遠在清境的道路救援，客戶稱飯店11時退房，希望能在10時30分許抵達，但他確認距離後，表明抵達時間約在上午11時30分，客戶則回應「好」。

拖吊業者貼出與客人的對話紀錄，客人原先表明能接受抵達時間晚於退房時間。（翻攝自臉書社團《爆料公社》）

透過對話紀錄可見，客戶在上午10時許傳訊息催促「大哥再幫我趕一下喲」，原PO回傳國道塞車畫面，告知自己正在驅車前往，豈料客戶在11時13分許突然傳訊息說「不用來了，我硬開下來了」，並主動要給原PO空趟費。

下段對話中，原PO表示空趟費是2000元，但客戶僅願支付1000元，認為原PO獅子大開口，不僅沒在約定的救援時間抵達，他也未成功被原PO道路救援。原PO不滿寫下，他從台中去清境約93公里，差33公里就抵達，外加道路救援的大車油錢昂貴，認為此空趟收費相當合理。

對話紀錄可見，客戶在上午11時許臨時改口「不需要道路救援」，讓遠自台中出車的老闆白跑一趟。（翻攝自臉書社團《爆料公社》）

爽約的客戶認為自己被敲詐，事後也搞消失，不願支付空趟費，右圖則為拖吊車行老闆向客戶下通牒，表明再不付款將會把事情公諸於世，但仍無得到回應。（翻攝自臉書社團《爆料公社》）

貼文發布在網路上後，客戶的發言迅速引起網友撻伐，不少網友留言表示，「出車就要給錢不是很正常嗎」、「加一桶油都超過一千了！報給你這價錢很佛心了」、「93公里2000，老闆人很好欸」、「2000真的在做善事了」、「2000空趟費真的不過份，很多無形成本都要算下去，例如車子的損耗及人力時間，而且來回200公里」、「他不知道大車油錢超可怕超吃油嗎」。