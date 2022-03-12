近日勇奪2022歐洲年度風雲車的Kia EV6純電智慧跨界休旅，以優異超群的產品實力與創新前瞻科技，擊敗眾多豪華品牌，初登場即擄獲全球車壇的目光，總代理台灣森那美起亞宣布預售價154.9萬元起正式展開預售，限量300台。

台灣森那美起亞即日起於Kia「The Kia EV6官網頁面」開放線上刷卡3000元訂金入主The Kia EV6，除可享有包含原廠配件金、家用充電設備、V2L車外電器電源分享及Kia合作跨品牌充電營運商一年無限免費快充等專屬前瞻禮遇外， Kia EV6將於本月展開全台巡迴，首站將今（12日）明兩天在台南美術館2館展示。

作為Kia邁入品牌新紀元的代表作，Kia EV6以純電動車專屬的全新「E-GMP電動全球模組化平台」研發打造，不僅完美演繹全新品牌精神「Movement that inspires移動 ž 啟發人心」，更擁有325ps與61.7kg-m最大性能表現，零至一百公里加速只需5.2秒。

Kia EV6亦具備出色的電能管理，The Kia EV6 搭載58kWh / 77.4kWh的高壓鋰電池組並擁有800V電池系統，在240KW超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且僅需要4.5分鐘就能補足行駛100公里的電量。在增程版電池、六種智慧動能再生制動系統的搭配下，The Kia EV6更可達成超過500公里的最大續航里程。此外，The Kia EV6同時支援V2L車外電器電源分享，提供日常生活多元便利的實用性。

Kia EV6提供Light標準版（154.9萬元）、Air標準版（168.9萬元）、Air增程版（179.9萬元）、GT-line e-AWD增程版（199.9萬元）等4個車型。前瞻車主於預售期間線上刷卡3000元訂金即可享有1.5萬元原廠配件金、V2L車外電器電源分享（市價3萬元）、家用充電設備（市價3萬6750元）與價值超過6萬元跨品牌充電營運商1年免費無限快充（EVALUE華城電能、TAIL特爾電力、EVOASIS源點科技）等前瞻禮遇。