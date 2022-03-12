澎湖縣取締非法漁撈小組昨日上午，在七美西南海域查獲漁民涉嫌以電氣設備與非法拖網方式捕撈，當場將涉案1船及洪姓船長等4人押返馬公港調查。(海巡署艦隊分署第八海巡隊提供／林雅惠傳真)

澎湖縣取締非法漁撈小組昨日上午，在七美西南海域查獲漁民涉嫌以電氣設備與非法拖網方式捕撈，當場將涉案1船及洪姓船長等4人押返馬公港調查。(海巡署艦隊分署第八海巡隊提供／林雅惠傳真)

野生澎湖大明蝦1公斤上千元售價，讓漁民引起牟利貪念，澎湖縣取締非法漁撈小組昨日上午，在七美西南海域查獲漁民涉嫌以電氣設備與非法拖網方式捕撈，當場將涉案1船及洪姓船長等4人押返馬公港調查，全案依違反漁業法移送澎湖地檢署偵辦。

在台北魚市販售的野生澎湖大明蝦1公斤售價高達2500至3000元，少數漁民覺得有利可圖，竟然以身試法，以破壞海洋資源為甚的「拖網、電魚」方式，意圖牟取暴利。

昨日上午9時，一艘高雄籍漁船在七美西南海域，涉嫌以電氣設備與非法拖網方式捕撈，澎湖海巡、縣刑警大隊組成的「澎湖縣取締非法漁撈小組」，當場將涉案1船4人押返馬公港調查。

海巡署艦隊分署第八海巡隊副隊長陳富榮表示，專案小組為貫徹澎湖縣長賴峰偉提出的「海洋活化12箭」的政策，致力保護澎湖海域漁業資源得到永續發展，澎湖海巡隊PP3583巡防艇執行「護永專案」，在七美西南海域發現1艘漁船鬼鬼祟祟，疑似從事非法情事，海巡人員隨即冒險實施登檢，經蒐證查獲這艘高雄籍漁船洪姓船長等4人，船艙內竟然藏有電氣設備、非法的拖網網具，隨後立即帶返馬公隊部偵辦，並查扣電纜線約460公尺，大大小小的各式魚蝦1批。

全案依違反漁業法第48條第1項第3款移送地檢署偵辦，並經檢方諭令船隻扣押，以利後續調查。

海巡署表示，政府相關單位取締非法漁撈行為，絕對會採取鐵腕手段，呼籲漁民不要因一時貪圖暴利以身試法，從事毒、電、炸魚等非法方式捕魚，傷害海域生態及造成漁業資源枯竭。