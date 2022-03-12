「宅神」朱學恒在媒體人朱凱翔臉書粉絲專頁「不演了新聞台」留言。（圖／翻攝自臉書）

網友回應「宅神」朱學恒的留言。（圖／翻攝自臉書）

「宅神」朱學恒2021年9月將「綠油精」廣告歌曲改編成「塔綠班之歌」，並邀請民眾黨立委高虹安、媒體人黃暐瀚合唱，藉此揶揄執政黨。一名綠營支持者認為受辱，控告3人涉嫌妨害名譽，但台北地檢署11日認為罪嫌不足予以不起訴。朱學恒則在媒體人朱凱翔臉書留言「我今年要報金曲獎呢」，獲得超過1400個讚，大批網友表示支持。

2021年9月19日，朱學恒邀請高虹安、黃暐瀚合唱譏諷民進黨支持者的「塔綠班之歌」，並將影片刊在個人YouTube頻道上。由於歌詞中出現「綠畜」、「塔綠班」等字眼，影片一出立刻引發網友論戰。

一名綠營支持者認為受辱，對朱學恒、高虹安、黃暐瀚3人提告妨害名譽，北檢經調查比對，認為「綠畜」一詞並沒有特定針對的對象，與妨害名譽構成要件不符，因此將3人不起訴處分。

朱凱翔11日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」轉貼3人不起訴消息，並諷刺道：「你罵誰？誰搭腔我就罵誰！」朱學恒本人則現身留言：「十小時版本哈哈哈，我今年要報金曲獎呢。」並刊出「加長版塔綠班之歌」影片連結。朱學恒的留言獲得超過1400個讚，網友紛紛回應：「年度最佳歌曲、最佳新人、最佳國語男演唱人！」「舒服，善良與正義都回來了」、「哈！此地無銀三百兩？有綠X自己承認是X？」「沒什麼好告的，不過把高虹安害慘就是了」。