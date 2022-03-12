大陸網紅「李利民」直播時疑為了吸引流量，竟爆料撿到一名女子，兩人同居後逼迫生下一兒一女，未料這名女子竟是13年前失蹤的大學生「王國紅」，此外，從網路流傳出來的照片，只見她被關在鐵籠內，不僅有大面積燙傷痕跡，精神狀態也已經失常，殘暴行為讓人髮指，也讓這起「鐵籠女」引發高度關注，

被囚禁女子身分疑似13年前失蹤的青海大學生「王國紅」。（微博）

大陸網紅李利民開直播時疑似為衝流量，爆料在2009年撿到一名女子「小雨」，兩人便展開同居生活，起初將女方綁在板凳控制行動，沒想到卻趁機逃跑，讓他氣到抓回來後毒打一頓，接著透露兩人同居後有了「愛的結晶」，但事實上卻是逼迫「小雨」為他生下一兒一女，但卻自爆將女兒以3萬元價格賣給別人，炫耀式的口吻讓網友直呼冷血。

李利民令人髮指的行徑曝光後，也被網友接連爆料，不僅和「假尋親」網紅帳號炒作提升流量，更揭發某次直播時，他展示只要小雨不乖，就會被關進三輪車後面的鐵籠內，從網路上流出的照片中，見到被關在鐵籠內的小雨，不僅腳掌有大片燙傷痕跡，兩眼更是呈現呆滯狀態，推測精神狀況已經失常。

更有網友指出小雨疑似為13年前失蹤的青海大學生「王國紅」，據悉當天出門上課後就下落不明，讓整起事件更加疑雲重重，如今引起官方高度重視，成立聯合小組進行調查工作，希望能釐清真相，也避免有下一個受害者出現。