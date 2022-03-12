上海迪士尼度假區11日晚間發佈通知，為落實全市疫情防控的相關要求，保障遊客和演職人員的安全和健康，即日起進一步優化調整上海迪士尼度假區的疫情防控措施，上海迪士尼樂園將實行限流開放。樂園內的大部分景點和娛樂項目將控制客流量，劇院演出將暫停。

新華社報導，通知提醒，所有遊客在進入上海迪士尼度假區時必須出示有效身分證或旅行證件、顯示為綠色的本人健康碼和綠色的通信大數據行程卡，並現場掃描上海本地「一網通辦」單位張貼的QR Code，以確保行程可追溯，並在進入上海迪士尼樂園時出示有效的上海迪士尼樂園預約碼。

另據瞭解，自明天（3月13日）起，所有遊客在進入上海迪士尼度假區時，還必須出示24小時內的核酸檢測陰性報告。所有遊客在度假區遊玩時必須全程佩戴口罩，無論室內外，僅用餐時除外，並嚴格保持安全距離。

度假區還介紹說，所有演職人員均將按要求定期進行核酸檢測。度假區內的衛生消毒頻次將進一步增加。目前，在度假區內，上海迪士尼樂園、兩座主題飯店、迪士尼小鎮和星願公園均繼續運營。