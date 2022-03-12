技嘉（2376）昨晚召開重訊宣布，董事會決議通過將網通事業群以分割方式予技嘉100%持股子公司技鋼科技，分割基準日暫定為2023年1月1日，不排除技鋼未來掛牌上市的選項。技嘉組織分割後，使市場上將伺服器切割成獨立公司模式者再增添一家，目前以「緯創VS緯穎」模式孵化小金雞，最具代表性，緯穎(6669)上市後股價一度衝上千元。

除了「緯創VS緯穎」模式外，神達控(3706)旗下神雲雖是子公司，但並沒有掛排上市櫃；廣達(2382)伺服器營收占比高達4成以上，但董事長林百里似乎並沒有將其切割成子公司的意願；英業達(2356)伺服器占營收比也有3成以上，但至目前為止，也未聞切割的消息。技嘉切割網通事業群的消息，是否會帶動一波「切割」臍帶，孵化小金雞模式，有待觀察。

技嘉將於6月14日股東會上討論該分割事宜，由於技鋼為其持股100%子公司，且因分割而持有技鋼之股權金額與技嘉分割之營業價值相等，加上相關業務營運均正常運作，技嘉之原有股東權益將不受影響。技鋼董事長為葉培城，總經理是侯智仁。

技嘉集團總經理李宜泰指出，未來技鋼將走「輕資產」路線，且期望透過本次組織規劃，讓網通事業群發展上更有彈性及效率。技嘉網通事業群業績主要來自伺服器業務，去年營收約200億元，占比約達技嘉整體15-20%，稅後純益約為10億元，平均毛利率16-20%，是技嘉近年成長最迅速的業務之一。

本次分割讓與之營業價值，以分割讓與之資產減負債計算後約為8.34億元，技嘉將按營業價值以每股新台幣10元取得技鋼普通股83,360仟股。技嘉強調，由於技鋼為其持股100%子公司，且因分割而持有技鋼之股權金額與技嘉分割之營業價值相等，加上相關業務營運均正常運作，故技嘉之原有股東權益將不受影響。