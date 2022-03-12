完賽紀念禮是結合「再生」理念與回收玻璃製作的環保紀念杯。（新北市觀旅局提供）

有全台「最長人魚線」之稱的香魚川路跑活動，全程循新店溪香魚成長洄游路線，原訂去年5月15日舉辦，因疫情二度延期，今上午6時在新店碧潭開跑，分為Battle團跑9.9公里組及馬拉松組，共有近900人報名，為防堵疫情潛在風險，新北市觀旅局要求選手與同行者攜帶疫苗接種小黃卡或篩檢陰性等健康證明供現場查驗，並落實入場實聯制、額溫量測、手部消毒，會場內全程配戴口罩、流動廁所定時清消等防疫措施。

觀旅局進一步說明，補給站內補給品則以獨立包裝、加蓋防護、工作人員全程戴手套協助選手拿取等方式，減少接觸與飛沫傳染可能性，以謹慎的防疫措施，確保參與者健康安全。

觀旅局長楊宗珉今到現場為選手加油、起跑鳴槍，另市議員金中玉服務處代表及立委羅明才服務處代表等貴賓也到場響應；新店區區長朱思戎及新北市議員劉哲彰更親自報名團跑組賽事，與現場選手同賞路線美景，為守護河川環境而跑！

楊宗珉表示，水質參考指標「香魚」曾是新店溪盛產的魚種，所以香魚川路跑從新店出發，馬拉松組就是以「香魚洄游路線」為概念設計賽道，讓選手一起體驗香魚逆流返鄉，途經3湖5潭（濛濛湖、櫻花湖、燕子湖、碧潭、青潭、直潭、灣潭、塗潭）及和美山，飽覽山水美景；另這次也首創趣味性的Battle團跑9.9公里組，由街頭路跑創辦人胡杰及演員安乙蕎擔任隊長，分別帶領二組選手，一起親山近水，團隊合作挑戰。

觀旅局指出，香魚川路跑以香魚洄游路線作為賽道設計，透過賽事讓大家跑進台灣第一條「香魚之路」，更響應聯合國世界水日理念，提倡「守護河川、生態友善與環保再生」，期許喚起大家對於河川環境保護的重視，同心協力將環保精神融入日常，以實際行動珍惜環境資源，讓新北朝成為聯合國永續發展目標（SDGs）的城市邁進。