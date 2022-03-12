俄羅斯總統普丁暗示俄烏談判有正面進展，激勵周五（11日）美股早盤全面上漲，但在美國總統拜登與歐盟祭出對俄國新一輪經濟制裁，取消最惠國待遇後，市場風險再度升溫，美股盤中翻黑，終場科技股重挫逾2%淪為重災區，在費半指數領跌下，台積電與聯電ADR分別下跌2.45%至101.41美元、1.64%至8.99美元，台積電ADR約折台股576.07元，與11日台積電收在575元相當。

俄烏交戰邁入第17天，雙方第三輪談判仍沒結果。稍早傳出普丁暗示，與烏克蘭會談有「某些積極的轉變」，提振市場信心，帶動美股一度開漲，但美國總統拜登與歐盟、G7成員國共同取銷對俄羅斯貿易最惠國待遇（即美國永久正常貿易關係）後，股市再遭空頭襲擊。

拜登坦承，用撤銷貿易最惠國待遇的方式來孤立俄羅斯，將使莫斯科更難從事貿易，但也會使全球經濟面臨困難。

市場隨著俄烏衝突進展上沖下洗，周五美股早盤開漲後，隨即豬羊變色，尾盤四大指數全面收黑。美股道瓊指數下跌 229點（或 0.69%），收在32944點；那斯達克指數下跌 286點（或 2.18%），收在12843點；標普 500 指數下跌 55點（或 1.3%），收在4204點；費城半導體指數下跌 66點（或 2.08%），收在3144點。

科技股五大巨頭也全趴。蘋果下跌 2.39%；Meta（原臉書）重挫3.89%；Alphabet（google母公司）、微軟均下跌 1.93%；亞馬遜下跌0.88%。

費半成分股全數下殺。美光下跌 3.83%；輝達（NVIDIA）與超微（AMD）分別下跌2.46%、2.04%；高通與英特爾紛紛下跌逾1.5%；應用材料下跌 1.06%。台股ADR部分，台積電 ADR下跌 2.45%；聯電 ADR下跌1.64%。

周五台積電ADR收在101.41美元，由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以 3月11日台幣匯市收盤價28.403元計算，相當台股台積電每股為576.07元，而在台北股市的台積電11日下跌2%，收在575元，幾乎與ADR價格相當。

美銀分析師Savita Subramanian表示，標普500指數從歷史最高點暴跌12%，代表大部分泡沫已被消除，目前股市很大程度上已經消化地緣政治的衝擊。 自2月初俄烏局勢成為新聞焦點以來，標普500已下跌了9%，接近以往地緣政治事件中典型7%~8%的跌幅。

分析師Joseph Amato則認為，市場處於緊繃狀態，若烏克蘭危機迎來曙光，市場可望強力反彈，但若情勢惡化，市場恐震盪加劇而大跌。