麗寶集團旗下名軒(1442)與高雄市府首宗捷運聯開案正式動土，此案總投資金額約32.81億元，預估開發建物總權值61億元，高雄市府依法將分配權益價值約27.88億元，全案預計將在2025年完工。

麗寶集團董事長吳寶田表示，集團旗下名軒與高雄首宗捷運土地聯合開發案--「高雄市政府大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」將打造為A級智慧地標型商辦，期盼結合共享與智慧經濟，引進辦公空間與新創交流空間共享，刺激商業流動，帶動區域就業機會與經濟發展。

在「健康、智慧、永續」的主軸概念下，名軒開發結合智慧、防疫、健康、節能之後疫情建築設計理念，興建地上23層樓、地下4層樓、地上純鋼骨結構之複合地標型商辦大樓，其中針對後疫情時代，將會採用無接觸式電梯以及自動感應的衛生設備。空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間，總投資金額約32.81億元，預估開發建物總權值約61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元。

針對此次高雄市府首宗捷運聯開案，副市長林欽榮表示，捷運四線齊發，正努力整合捷運出口周邊土地，辦理聯合開發是符合TOD都市發展趨勢的政策工具，透過合建分坪、利潤共享理念，投資人、地主、主管機關三方合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，推動捷運聯開案的同時，除了希望投資人有利可圖外，政府也能夠有穩定的收入，同時創造都市TOD發展綜效。