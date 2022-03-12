許多人都想賺大錢，成為人生勝利組，但成功不是睡一覺起來就能得到的，需要花時間累積實力、願意努力，待時機成熟了、在好運氣的推波助瀾下，才有機會邁向成功。運勢命理專家小孟老師指出，金牛座、獅子座、處女座、雙子座、天蠍座的人，在三年內有望發財。

▍金牛座

金牛座很有生意頭腦，買東西時就能看出他們研究CP值的精準，除了商品的價值外，整個廣告跟運輸成本都會考量。這能力小用在顧全家計，大用在當老闆，都能控制好成本，絕對不吃虧，甚至能做得有聲有色。而且金牛座的朋友其實非常愛美，他們是金星守護的星座，在美與享樂這部分從不虧待自己，如果遇到一個可以相伴一生的愛人，他們更願意努力去拚事業，給自己跟愛人最甜蜜、最幸福的生活！

▍獅子座

愛面子、講氣派的獅子座，真的不能沒有錢，他們會想盡辦法幫自己賺很多錢。為此，獅子座除了私底下會默默研究投資理財，也會跟朋友討論合夥做生意，只要讓他研究出一個方向，他們就會努力往那個目標前進跟衝刺，而且在過程中如果能有良好業績，他們會產生無比的成就感，這個成就感會把他們推上一波波的高峰，而且霸氣外露的他們從來不會隱藏要拿下生意的決心，可以說是攻擊力非常高，執行力也很強，賺大錢的機會就更高。

▍處女座

處女座人生追求自我卓越，希望凡事都能盡力做到最好，不管是學業還是事業，他們內心深處都想拿第一，站在一個高位上他們才會覺得這個世界是安全的，可以讓他放心地做自己想做的事，所以他們很清楚除了凡事得第一之外，生存要有錢這件事情太重要了！他們謹慎小心，從小就用心安排自己的人生藍圖，一步一步朝人生勝利組前進，雖然他們對外謙虛，表現出不在乎金錢的樣子，但他其實暗中掌握利弊，心裡早就對事情有良好的計畫，以靜制動的悄悄往發大財的方向前進。

▍雙子座

雙子座的朋友絕頂聰明，最喜歡新鮮事，任何一個新的發展都逃不過他們的法眼，所以他們常常能瞄準商機，知道接下來會流行什麼，做什麼新花樣可以大賣，可以說市場掌握力非常高超。不管在哪個行業的雙子座，雖然看起來玩心很重，好像不在乎賺不賺錢，但他們敏銳的觀察力，已經將他們跟一般人的眼界拉開差距，剩下的就是看他們要不要去追求了，因為雙子座容易只是說說而已，但只要他們下定決心要在某一個領域獨占鰲頭，很快的他們就能爬上去，那些名與利便相伴而來。

▍天蠍座

天蠍座的朋友在商場上可以說是曉勇善戰的猛將，他們縝密的心思能夠看透全局，內斂沉穩的個性能夠沉得住氣，這可以說在生意談判上非常重要，能一步步攻破對方的心防之外，又能快速計算利弊得失，而且天蠍座的人除了對於金錢有想掌控的慾望之外，他們對於權力跟勢力也有所迷戀，所以他們會精心的策劃布局，各種生意機會都不放過，可以說是爬升速度非常快的一群人，只要他們想得到，沒有人可以阻擋他們的。