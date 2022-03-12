【愛傳媒藺奕專欄】除了試鏡，新片籌拍的過程，我最喜歡的是場勘和選景。平日的陽明山適逢花季，車潮和人潮遠超過預期，實際走一遭，心裡才有個底。

這時候美術和攝影都進組了，大隊成形，卻也是最天人交戰的時刻。

身為監製，一邊聽取他們天馬行空展現創意，又在嚴格預算的考量下，必須適時踩煞車(有時必須踩到底)，好像年輕時陪女朋友逛街買包，皮夾裡的信用卡只帶額度最低故意刷爆的奸詐心情，套用《鬼滅之刃之無限列車》裡我最喜歡的台詞：「雖然是初次見面，但是我已經很討厭你了。」

我每天都在心裡對著愛花錢的人說這句話。

場租是躲不掉的成本，尤其自己有了拍醫院實景棚之後，考量場地方的甘苦，剁價更剁不下手了，有時業者仗義相挺，給了簡直欺師滅祖的價格，就像已經便秘好幾天的人，一感到便意，眼眶都是濕潤的。

開拍倒數兩周半，主創團隊的心情就像大學聯考之前，不就是一些睡眠少、理科難，考試多、跑操累，筆芯用得飛快的日子嗎，但我們還有温柔的風，滿天朝霞與櫻紅，身邊並肩作戰的盟友啊。

最後以這句話期勉團隊：「正因為你有能力跨越，這個考驗才會降臨，你能平安活到今天，就是最好的證明。」

大家加油。

作者為文學奬得主

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