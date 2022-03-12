世界行動通訊大會(MWC)甫落幕，2022年更是睽違兩年重啟實體展覽，工研院觀察到，2022年將會是全球5G應用發展的關鍵年，不僅如此，6G與頻譜討論也掀熱議，一般預估2030年將迎來6G商業營運，但頻譜分配與法規上仍有許多問題需討論。

在本次展會的關鍵議題上，工研院產科所團隊觀測指出，5G商轉邁入第三年，全球5G產業進入加速期，目前全球有超過200個5G網路商轉，5G連接更超過6.4億個終端設備。行動數據在過去一年也增長43.5%，因此，今年MWC 2022的重要議題已經從「誰在使用 5G，轉換成他們用5G做什麼？」及 「Connectivity Unleashed—釋放5G連接的無限潛能」，預料2022年將會是全球5G應用發展的關鍵年。

在電信產業發展議題上，工研院產科國際所研究團隊表示，MWC 2022雖未恢復到疫情前的規模，仍吸引國際電信設備商與營運商參與，聚焦在5G基礎建設擴張提升覆蓋率、智慧應用結合元宇宙(Metaverse)題材、環境永續議題，並且透過硬體設計創新、人工智慧(AI)、雲端化與虛擬化等方式來提升營運效率、達成淨零碳排的目標。開放性無線接入網路(O-RAN)、專網的發展也為企業導入5G應用帶來更具效益、彈性的選項。另一方面，6G成為熱議話題，美國聯邦通訊委員會(FCC)將透過拍賣頻譜與研究更高頻段，擴充現有5G網路並替未來6G網路鋪路。韓國政府則喊出將在2028年左右推出6G服務，可預期相關技術將陸續進入標準討論進程。

隨著電信產業開始導入O-RAN，電信設備業者聚焦硬體再設計、AI、雲端化、O-RAN與虛擬無線接取網路(vRAN)提升系統效能與部署彈性，並達成節能與環境永續要求。而營運商聚焦5G獨立組網、應用創新來創造價值，藉新設備成本優勢延續5G擴張。此外，6G與頻譜討論也掀熱議，普遍預期將在2030年迎來6G商業營運，但頻譜分配與法規上仍有許多問題需討論。