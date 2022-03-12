人體百分之70由水份組成，因此正確的補水格外重要，營養師陳心驊提醒，喝水不夠會傷腎，並且衍生一連串病痛，至於每天的補水量究竟要喝多少，其實也能透過公式算出，只要懂得「正確喝水」，不只能維持腎臟及生理機能的運作，還可以幫助代謝、皮膚變好，也可以增加飽足感，有助於減重。

營養師陳心驊在臉書粉專指出，腎臟是人體的淨水器，每天過濾170～190公升的液體，大部分都會回收進體內，只有大約1～2公升會透過尿液或流汗排出。此外，腎臟也負責調解身體內水分和電解質的平衡，並將生理活動、代謝所產生的廢物排於尿中，這些功能都需要足夠的水分才能順利運作。長時間不喝水，尿量減少，就會增加尿液的毒素，引起腎結石、泌尿道感染，嚴重可能導致腎功能損傷。

值得注意的是，喝水不足容易引起泌尿道結石的問題，尿液中的代謝物濃度過高，會形成結晶物質產生沈澱，進一步形成腎臟結石，結石若大於2cm可能阻塞輸尿管造成排尿疼痛。再者，當人體感到「口渴」而去喝水的時候，身體已經處於1～2％的脫水狀態，嚴重脫水則會降低血流進入腎臟，進而增加腎衰竭的風險。

那麼喝水要怎麼喝？最簡單的公式就是「自己的體重×30c.c.」就是一天最少要喝的水量。每次拿起水杯大概喝200c.c.（約5大口）即可，以少量多次的方式補充。