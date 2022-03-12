在踏入職場後，難免會遇到一些事情，導致必須要和公司主管請假，而公司方大多只要理由正當，都會批准且不多做過問；近期有名網友發文說道，自己因為請假理由太誠實，導致主管直接不准假，疑惑「難道以後請假都要用騙人的嗎？」

原PO因為請假理由過於誠實，導致主管不准假。(圖/截取自人力銀行職涯問答)

原PO在知名人力網站發文詢問關於公司請假理由的問題，表示自己先前已經和女友相約在平日時到花東玩兩天一夜；而原PO因為自己還在試用期沒有年假，便依照公司程序，提前一週向主管申請事假。主管在收到請假通知後詢問請假原因，原PO也如實回答，不料主管聽到後臉色大變，以「近期公司人手不足」為由不准假，認為原PO因為出去玩這種小事請假，自己很難向老闆交代。

原PO請假遭拒後，感到相當無奈，認為自己請事假那幾天也沒有拿公司薪水，為什麼會遭到駁回，同時也覺得出去玩是相當正常的一件事，便疑惑詢問網友「難道以後請假都要編一個誇張嚴重的請假理由才行嗎？」

出社會後，應多方考量才不會在職場上有所損失。 (示意圖/取自達志影像)

貼文發出後，引起網友熱烈討論，表示以說謊的方式請假事不可以的，但可以適度的隱瞞事實，像是以「家中友重要私事需要處理」；但也有網友點出，原PO還在試用期間，為公司還在考核員工的時間，如果這3個月的試用期都愛玩沒有自制力，會給公司不好的印象，認為請假問題和是否說謊沒有關係，「說謊是人格問題更不可取。」

出社會後，要如何去安排自己放鬆的時間是相當重要的，也是因此不少人會向公司請假，好爭取和自己或朋友的相處空間；但仍要記得精神的放鬆只是一時的，應該要以不會影響到自己未來及別人對自己的印象為前提，才不會在職場上所有損失。