美女成雲的空服員可能是世上最容易偶遇明星藝人的職業之一，一名微博帳號為「水滴果果」的正妹空姐，最近發文分享自己的追星經歷，她遇到的不是別人，正是影壇大哥成龍，令她頓時化為小粉絲，急問對方願不願意合影，成龍也親民答應，但水滴果果文中一句「還跟我要了地址電話」，卻讓不少網友沒看到全文就急忙留言勸阻。

水滴果果近日在社群網站開心分享遇到成龍經歷，直說：「大哥也太nice了！不僅給照相，還要了我地址電話」，照片中可見成龍搭著空姐的肩，兩人燦笑比出大拇指讚的姿勢，在飛機的出口前照相，水滴果果更補充：「說要給我們寄禮物，也太平易近人了吧」。

美女空姐興奮分享遇到成龍。（圖／翻攝自吃瓜大當家微博）

見此，不少網友都留言表示成龍要地址的行為是否不太恰當，但水滴果果沒多作理會，隔天便分享真的收到成龍自傳書的照片，她澄清成龍很親切和藹，不只答應合影，還寄上簽好名、具名給誰的自傳書，沒有忘記每個人的名字，「國際巨星還沒有架子，本來以為隨便說說，沒想到真的收到親筆簽名的書，所以，為什麼人家是巨星呢！！我一定會好好看完的」。

美女空姐透露收到成龍貼心寄自傳。（圖／翻攝自吃瓜大當家微博）

對於網友的酸言酸語，水滴果果依舊感到不滿，更親自回嗆：「留個郵寄地址變成了住址？書不郵寄難道還出門隨身背著？造謠沒有成本的嗎？」，強調彼此清清白白，而她原本在自我介紹有標記所服務航空公司名稱，後來刪了遇到成龍的照片，更將自介改為：「所有言論僅代表個人觀點，跟所屬公司無關，謝謝！」