巴基斯坦陸製殲-10C服役

中巴兩國官員在伊斯蘭馬巴德周五舉行了儀式，歡迎中國製造的第一批6架J-10C戰機正式入列巴基斯坦空軍服役。這6架殲-10C的單座戰機序號為22-101—22-106。

據《動力》（The Drive）網和美聯社11日報導，儘管巴基斯坦官員先前說，採購了多達25架J-10C，但政府並未證實。而未證實的報導先前說，巴基斯坦空軍會接收36架殲-10C。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在明哈斯空軍基地（PAF Base Minhas）的演說中雖未點名印度，可是在演說中強調，這款陸製戰機會在矯正區域「安全不平衡」中扮演要角。此外，他說，從簽約採購到交機，只有短短8個月。

而就在1天前，巴基斯坦才說，印度發射了1枚未武裝的地對地飛彈，擊毀住宅區的一面牆，並未造成死傷，但巴國隨即召喚印度外交官，提出抗議。稍後印度國防部說，這是由於周三例行維修，飛彈出現技術故障，導致意外發射，並對此表示「深感遺憾」。

廣泛認為，巴基斯坦採購殲-10C，是要加強空軍的戰力。有觀察家認為，巴基斯坦採購這款中型戰機，是在回應印度採購法製「飆風（Rafale）」戰機。巴基斯坦空軍上將艾哈邁德巴巴爾希杜（Zaheer Ahmed Baber Sidhu）在殲-10C的服役儀式中說，「我們不想進行任何武器競賽，但會繼續加強自身戰力，以確保國家安全和區域穩定。」這些中方交付的殲-10C是在4日送達，當時希杜也在場接機。

此外，錄影證實，巴基斯坦空軍建立了國家情監偵與綜合空中作戰中心（National Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) & Integrated Air Operations Center），很可能會彙整來自各方的情資，以進行分析和發送，甚至用以從事複雜的空中作戰。

除了殲-10C外，影片中還可以看到，有3款無人機，顯示巴基斯坦空軍訂購，或甚至已經在使用它們。