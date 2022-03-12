經濟部日前公布0303全台大停電事故檢討報告，直指停電是人為疏失跟電網系統韌性不足，民眾黨立委邱臣遠表示，與去年513、517的停電檢討，都提到我國電網韌性脆弱的問題，凸顯我國依賴大型電廠供電並透過單一系統輸電配電的風險，呼籲政府應該加速布建分散式發電與電網，配合風力與太陽能發電分散建置的特性，全面提升台灣電網韌性。

邱臣遠指出，這次的0303全台大停電事故檢討報告，與去年513、517的停電檢討，都提到我國電網韌性脆弱的問題，往往一個單一事故或一個電廠跳脫，就造成全部電廠跳脫，引發全台大停電的情形，凸顯我國依賴大型電廠供電並透過單一系統輸電配電的風險。

邱臣遠說，事實上不只是停電檢討，自從俄烏衝突以來，全球關注台海局勢，許多專家也都注意到台灣電網脆弱，將不利國安防護。只是近年來政府高層與經濟部窮於應付電力需求，而疏於分散台灣電力供應系統，強化電網韌性。

為了改善單一電廠、電塔或變電所存在風險極大化的國安問題，近年來分散式發電，已成為各國電力發展的新趨勢。這種採用多種小型連接電網的設備發電和儲能的技術與系統，配合智慧型電網與大型儲能系統，更是一種符合台灣地理與氣候條件的新興能源科技。

邱臣遠說，分散式發電系統供電量，接近它們所服務的負載，約為10兆瓦或更小的容量，可以獨立供應一定範圍內的電力需求，避免進行長距離傳輸的控管風險，避免引發連鎖反應，大幅提升電網安全。

台灣一再因為台電操作疏忽、設備老舊損壞或因為天然災害，發生大停電的災害，目前電力開發面臨瓶頸，邱臣遠認為，政府應該加速布建分散式發電與電網，配合風力與太陽能發電分散建置的特性，全面提升台灣電網韌性。