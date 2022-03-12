行政院長蘇貞昌日前接受立委蔣萬安質詢，被詢問是否敢承諾未來不跳電，結果蘇貞昌卻未針對問題做答覆還轉移話題。台北市副市長黃珊珊說，只要把近年核發建照卻被限電的案件數公佈就一目瞭然；黃珊珊也針對「松湖變電所」的議題指出，該事件從她還在當市議員的時候就發生，但到現在台電仍故技重施。

黃珊珊在臉書表示，不論是限電、停電還是缺電，重點說白了就是「電到底夠不夠用？」她透露這1、2年來，包含捷運局、東區門戶計畫子計畫在內的22間公司的建案，全部都被限電，且除了生技園區缺電外，如台北花卉產銷公司及大巨蛋都有增設用電需求，但台電全都說「無法核供」，「請問為什麼？誰要負責？不要跟我說又是柯文哲負責。​」

黃珊珊指出，依照台電的說法，是因為「松湖變電所」延宕23年未完成，才導致電無法從汐止送進港湖，要市政府給予支持，但她透露北市府在這23年間給出數個替代地點，全都被台電回絕，且台電稱辦了70場說明會，但卻始終忽視居民的質疑，無法給出說法。

黃珊珊說，「這事發生在2013年我還在當市議員時，到了2022年，台電依舊故技重施。台電需要說服的是內湖及松山的居民，不是台北市政府」。