隨著元宇宙的爆發，前往元宇宙最簡單易懂入手的NFT（非同質化代幣Non-Fungible Token）於2021年末單季狂漲8倍，年成長380倍，看好元宇宙商機，風乾肉品牌「食亨」與台灣比特幣交易所「ACE王牌交易所」，聯手打造台灣首家元宇宙NFT酒吧「BN inn Bar」，以光雕藝術沈浸式NFT模式打造元宇宙世界。

ACE虛擬貨幣交易所創辦人潘奕彰，近期積極參與NFT項目互動交流，更親身購買超過千萬新台幣的NFT，潘奕彰表示：食亨身為台灣第一大風乾肉品牌，對食材品質的堅持，在酒吧經營扮演重要角色，而ACE交易所在數位資產、NFT、虛擬貨幣等領域都有布局，未來元宇宙NFT酒吧會運用NFT特性，帶入區塊鏈等技術，將周邊產品與酒吧結合轉換成NFT，打造會員憑證與系統，也正在規劃未來使用虛擬貨幣進行支付，融入元宇宙世界新潮流。

元宇宙NFT酒吧位在敦化南路、市民大道附近，每月不定時舉辦NFT聚會，讓台灣NFT持有者可以透過線下，擁有溝通互動的實體場合，在元宇宙的氛圍下跟大家互動，食亨董事長蕭毓君看好，食亨與ACE交易所合作推出 NFT酒吧，以販售酒吧餐飲結合NFT創作藝術的概念，同時，邀請台灣第一美式互動餐飲集團Hooters董事長擔任執行顧問，一同參與造就絕無僅有的NFT酒吧藝術，近期也有藝人陳零九Yolocat club、PhantaBear杰倫熊等知名NFT小聚都舉辦在此。

潘奕彰期待未來NFT市場更臻成熟、結合元宇宙後，酒吧可以有其他周邊發展NFT，將衍生大量虛擬服務，包含伏特加、威士忌、紅酒、香甜酒都行，未來購買交易過的民眾，即可至酒吧享有折扣優惠或兌換酒券，這是將線上線下串聯結合，並發展出下班放鬆的酒吧新體驗，未來元宇宙雖然是顯學，NFT是重要的敲門磚，ACE交易所希望可以透過實體酒吧，讓所有愛好NFT人有個聚會的場所，讓NFT的應用與實體世界連結，同時，也帶動台灣NFT風潮，擴大服務面向。