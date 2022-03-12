Another Bam slam for the TL 💥 pic.twitter.com/tv8lGwf8TL — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 12, 2022

東區龍頭熱火總算嘗到本季首次擊敗騎士的滋味！本季前兩次交手都遭騎士擊敗的熱火，12日在自家主場靠著阿德巴約貢獻29分、17籃板的凶猛雙十表現，最後以117比105擊潰騎士，終拿本季碰上騎士首勝，但本季與騎士全部交手都已結束，騎士仍保2勝1敗優勢。

迎回主將吉米巴特勒的熱火，開賽就賞給騎士9比0，隨後更搶到兩位數領先優勢，不過騎士次節逐漸回穩，靠著加蘭、馬爾卡寧、洛夫等人火力，不僅追上甚至超前，但史卓斯在上半場還剩0.4秒投進三分球，幫助熱火仍以58比57領先。

沒想到來到第3節，騎士進攻突然完全當機，讓熱火靠著吉米巴特勒領軍，打出誇張26比4攻勢，熱火領先幅度轉眼來到17分，儘管騎士持續想要縮小差距，可是熱火祭出猛烈三分攻勢持續拉開，打到最後2分23秒，騎士宣告提前放棄。

熱火除了阿德巴約雙十，吉米巴特勒也拿24分、5助攻、4籃板與3抄截，希洛22分，史卓斯17分；騎士以加蘭24分、10助攻表現最佳，莫布利也有19分、12籃板，馬爾卡寧15分，少了主力中鋒賈瑞特艾倫(手指骨折)，騎士戰力確實下滑。