台北市政府與英國在台辦事處在圓山風景區共同辦理植樹節環境教育活動，由市長室涉外事務總監周台竹與英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)一同種下紀念英國女王伊莉莎白二世登基70 年的白金禧年，象徵台英友誼長存的樹苗。（張鎧乙攝）

今天是植樹節，台北市政府與英國在台辦事處在圓山風景區共同辦理植樹節環境教育活動，由市長室涉外事務總監周台竹與英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)一同種下紀念英國女王伊莉莎白二世登基70 年的白金禧年，象徵台英友誼長存的樹苗。

鄧元翰致詞表示，英國女王和查爾斯王子在去年發起了「女王的綠色樹冠」(The Queen's Green Canopy) 植樹活動，並已經在英國溫莎城堡種下第一棵白金禧年樹，號召英國與全球民眾一起用翠綠的「樹冠」來慶祝女王在位70年的白金禧年。

鄧元翰指出，「女王的綠色樹冠」(The Queen's Green Canopy) 植樹活動與今天台北市政府的植樹節活動目的不謀而合，邀請民眾在自家花園、社區、學校、企業土地、甚至整個城市進行大面積植樹，希望透過植樹活動，鼓勵大家為後代子孫打造一個綠色潔淨的未來。英國女王伊莉莎白二世在位70年間，已經在世界各地種植超過1500棵樹，持續強調樹木森林對地球保育的重要性。

周台竹致詞表示，台北市除已發布2050年淨零碳排政策，其實減碳早有不錯成績，從2005年台北市每人每年排碳量為5公噸，降至2020年每人每年4.3公噸，2050年更希望能降到零碳排。他說，台北空污指數自2014年起逐漸下降，希望2030年能與世界衛生組織（WHO）標準一致。