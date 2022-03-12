澳洲參議員、國會安全暨情報委員會主席派特森指出，烏克蘭自2014年遭俄羅斯併吞克里米亞後，隨即推行強軍措施，現在才能擁有抵抗俄軍的實力，這方面台灣須借鑑。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天刊登報導，澳洲自由黨藉（Liberal）派特森（James Paterson）11日向英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）發表演講。他提到，俄羅斯入侵烏克蘭戰事受到阻礙，是因2014年克里米亞（Crimean）遭俄羅斯併吞後，激發烏克蘭推行軍隊現代化和增強戰備，讓烏克蘭擁有目前的抗戰能力。

據美國國會研究服務處（CRS）網站於2022年1月公布資料指出，烏克蘭自2014年遭俄羅斯入侵的經驗吸取教訓，隨即大幅擴軍並提高軍隊戰力。單就陸軍兵力就從2014年的6000人，增加至2022年的14萬5000至15萬人之間。而且在美國和北約支援訓練下，烏克蘭軍隊戰術和戰略水平，以及軍隊反貪腐透明度、裝備現代化、指揮、操控和專業化等方面都有大幅改善。

派特森也提到，烏克蘭及時推行強軍措施是讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）備受挫折的原因。

就台灣而言，派特森指出，台灣未曾經歷像烏克蘭在2014年的重大教訓，因此擔心台灣可能未有足夠警惕。

派特森相信，如果俄羅斯成功拿下烏克蘭的話，將會促使其他國家仿傚並且實行擴張主義，將對澳洲的安全構成威脅。

提及澳洲與中國的關係時，派特森批評中國致力將澳洲變成附庸，就像白俄羅斯成為俄羅斯的附庸一樣。

派特森說，有中國官員於2020年底接受雪梨晨驅報和世紀報（The Age）專訪時，向記者提供一份來自中國駐澳洲大使館的檔案，列舉14項澳洲政府引起中國不滿的「反中」行為。

他認為，中國提出不滿澳洲行為清單的舉動，形同是要求澳洲成為中國的「附庸國」（a vassal state）。

派特森解釋，中國利用經濟實力做為操控其他國家的權術工具，就像俄羅斯利用能源，讓歐洲難以下定決心反制俄羅斯的惡行一樣。

派特森也提醒，澳洲必須要讓貿易和供應鏈多元化，並且與專制國家保持距離。（編輯：陳惠珍）1110312