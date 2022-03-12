國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今天正式成立，新北市長侯友宜現身參加。（趙婉淳攝）

延攬侯友宜輔選大將組「反朱聯盟」？ 蔣萬安回應了

國民黨立委蔣萬安備戰台北市長，近期延攬新北市長侯友宜輔選大將林芥佑加入團隊，引發聯想「反朱聯盟」成形。侯友宜今天表示，「我就是我，蔣萬安就是蔣萬安」，每個人特質不同，但理念相近就一起加油；蔣萬安則說，現在最重要就是團結，今天大家聚在一起就是很好的證明。

曾輔選過朱立倫、侯友宜進駐新北市府的林芥佑，近來被蔣萬安延攬加入選戰團隊，外界觀察到，蔣萬安近來的新聞操作與選戰策略充滿濃厚的「侯味」，面對中常委賄選風波，齊聲呼籲黨中央應加速改革。

國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今天正式成立，前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、新北市長侯友宜、立委蔣萬安等藍營大咖齊聚一堂。

被問到林芥佑被延攬到蔣萬安團隊，是否意味「反朱聯盟」即將成形，侯友宜說，林芥佑在他團隊有一段時間，這段時間已經離開，林芥佑離開時稱有人生規劃，他給予高度祝福，近來到蔣萬安團隊，他也祝福，只要能為國家人民做事，都值得肯定。

媒體追問，蔣萬安的風格跟你愈來愈像，侯友宜表示，「每個人都是獨立的個體，我就是我，蔣萬安就是蔣萬安」，每個人展現的特質完全不一樣，只要理念接近，大家都願意為這塊土地奉獻犧牲，就一起加油。

蔣萬安則說，現在最重要就是團結，大家齊聚參加江啟臣基金會成立就是很好的證明，他也成立跨領域創新協會，接下來也會舉辦公共議題活動，希望借助過去有經驗、有創意的人一起幫忙。

外界關注，蔣萬安和侯友宜是否在黨內形成一股遠離黨的勢力，朱立倫說，國民黨要獲得最大多數的支持，除了國民黨以外，還需要很多中間選民、無黨籍朋友的合作，作為一位市長候選人，爭取最多的合作、最多的支持、最多數民意的認同，絕對是對的，一定支持國民黨的候選人，讓他能夠獲得最多的支持。